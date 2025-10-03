La Protezione civile cerca nuove leve

SONDRIO Al via il corso per volontari della Protezione civile. Il Ccv-So (Comitato coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile), con il Gruppo Formazione & Divulgazione e in collaborazione con la Provincia di Sondrio, propone la seconda edizione 2025 del corso di base A1-01 per nuovi volontari. Il corso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni ma possono partecipare anche i minorenni, dai 15 ai 17 anni, che riceveranno subito l’attestato di frequenza ma che diventeranno operativi solo una volta raggiunta la maggiore età. Si terrà da lunedì 10 novembre a sabato 22 novembre e, come nelle precedenti edizioni, si svolgerà in modalità online Fad (Formazione a distanza). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

