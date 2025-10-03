La protesta dilaga anche a Ravenna | lo sciopero per Gaza e Flotilla porta migliaia di persone in piazza
Sono ancora una volta migliaia i manifestanti che si sono riuniti in centro a Ravenna per affermare la propria solidarietà ai palestinesi e alla missione della Global Sumud Flotilla, bloccata da Israele. Bandiere, colori e cori della gente affollano venerdì mattina piazza del Popolo, quasi del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Da nord a sud dilaga la protesta degli studenti per la Flotilla, occupazioni e manifestazioni. Roma, Bologna, Genova, Torino nelle principali città italiane cresce la mobilitazione in sostegno della popolazione di Gaza e per la Flotilla che ieri è stata fermata dall'e Vai su Facebook
A Ravenna Piazza del Popolo gremita per lo sciopero generale della CGIL foto video - È in corso lo sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL che, nella mattina di oggi, venerdì 3 ottobre, ha già portato in Piazza del Popolo a Ravenna ... Come scrive ravennanotizie.it
In piazza anche a Ravenna per la Global Sumud Flotilla. Venerdì sciopero generale di tutti i settori - È scattata in tutta Italia la mobilitazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, dopo l'abbordaggio da parte di Israele delle barche della missione ... Scrive ravennaedintorni.it