La protesta dei giovani in Marocco spaventa il governo E pure in Algeria si scende in strada
Non hanno un leader, non hanno una catena di comando, rifuggono da qualsiasi affiliazione partitica e ideologica, non parlano di Gaza. Sono i ragazzi che da una settimana scendono in strada per le. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La protesta dei giovani in Marocco spaventa il governo. E pure in Algeria si scende in strada - Si chiede la rimozione del governo, colpevole di sperperare denaro per la Coppa del Mondo di calcio sacrificando sanità ed e ... Scrive ilfoglio.it
Marocco, manifestazioni della Gen Z per sanità e scuola: 2 morti in scontri - Notte di scontri in tutto il Marocco, due morti a Inezgane, nella provincia di Agadir. Riporta tg24.sky.it