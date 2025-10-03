Non hanno un leader, non hanno una catena di comando, rifuggono da qualsiasi affiliazione partitica e ideologica, non parlano di Gaza. Sono i ragazzi che da una settimana scendono in strada per le. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La protesta dei giovani in Marocco spaventa il governo. E pure in Algeria si scende in strada