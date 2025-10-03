La prossima partita è decisiva | De Laurentiis ha pronto l’esonero
Traballa la panchina a causa del pessimo avvio di stagione Come si usa dire in questi casi: l’esonero è pronto sul tavolo. In effetti sembra essere proprio così: decisivo il prossimo weekend, o meglio dire la prossima partita. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Bari di De Laurentiis potrebbe cambiare di nuovo allenatore. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, è a forte rischio la panchina di Fabio Caserta. Il perché è presto detto: nelle prime 6 giornate del campionato di Serie B, la squadra ha ottenuto soltanto 3 punti. Neanche una vittoria, ma tre pareggi che valgono attualmente il 17esimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
