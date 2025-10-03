La prossima Manovra finanzierà misure per circa 16 miliardi

La manovra 2026-28 «finanzierà interventi per un ammontare medio annuo di circa 0,7 punti percentuali di Pil ». È quanto si evince dal Documento programmatico di finanza pubblica: previste dunque misure per un ammontare che equivale a un livello appena superiore ai 16 miliardi di euro. Come si legge nel Dpfp, «concorrerà al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e, per circa il 60 per cento, di interventi sulla spesa». Questi ultimi, spiega il documento, «tengono conto dell’andamento del monitoraggio e dei relativi cronoprogrammi di spesa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

