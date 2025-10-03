sviluppi drammatici nelle prossime puntate di “la promessa”. Le future trasmissioni della serie televisiva “La Promessa”, in programmazione su Rete 4, si preannunciano ricche di eventi intensi e colpi di scena che influenzeranno profondamente le vite dei personaggi principali. La narrazione si concentrerà su importanti cambiamenti emotivi e situazioni di crisi, segnando un momento cruciale nella trama. le vicende al palazzo e l’allontanamento dei protagonisti. le ripercussioni dell’assenza di pia e catalina. Nel corso delle prossime puntate, si assisterà ad un allontanamento significativo di Pia e Catalina dalla tenuta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La promessa: perché pia viene cacciata nella resa dei conti