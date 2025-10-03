La Promessa anticipazioni 4 ottobre | Vera Teresa Marcelo e Lope scoprono il segreto di Alonso?
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola:il mistero della stanza segreta si infittisce dopo la sua apertura La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la stanza segreta nasconde una misteriosa culla. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Nella tenuta regna grande agitazione: Cruz e Alonso sono determinati a scoprire chi abbia diffuso ai giornali la notizia delle nozze di Manuel e Jana, rivelando le umili origini della ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
