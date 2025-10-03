La principessa del Galles ha visitato la base militare di Coningsby e ha incantato i militari non solo per il fascino
Ieri, giovedì 2 ottobre, è stata una giornata storica per la base della Royal Air Force – l’aeronautica militare britannica – a Coningsby, nel Lincolnshire. I piloti e il personale del centro hanno potuto incontrare, infatti, la futura regina Kate Middleton. La principessa del Galles, 43 anni, si è presentata nelle vesti di Royal Honorary Air Commodore, ruolo che le è stato assegnato da re Carlo dall’agosto 2023. E, in quanto tale, ha effettuato la sua prima visita nella celebre base della RAF. Vestita con un elegante abito grigio di Bella Freud e un paio di scarpe con tacchi a spillo firmati Stuart Weitzman, la futura regina ha incantato i presenti, visibilmente colpiti dalla figura e dalla personalità della moglie del principe William. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: principessa - galles
La perfezione di Kate, principessa del Galles
Il dettaglio che non avevamo notato a Wimbledon: la Principessa di Galles indossa per la prima volta assieme tutti e quattro i suoi anelli del cuore
Lady Diana, film e serie tv sulla storia della principessa del Galles
La Principessa del Galles e i suoi bambini hanno visitato il set di Hogwarts vicino alla loro residenza a Windsor Vai su Facebook
La Principessa del Galles e la First Lady hanno trascorso una mattinata con un gruppo di piccoli boyscout a Windsor. Tra attività all’aria aperta, badge e sorrisi, un bambino ha rivolto a Melania una domanda che nessuno si aspettava - X Vai su X
Kate Middleton si scusa con le sua piccole fans per non avere indossato un abito da principessa - La reale ha visitato una base della RAF indossando un power suit in Principe di Galles sfoderato già tre settimane fa in un'altra occasione. Secondo vanityfair.it
La principessa ha visitato la base dell’aeronautica di Coningsby in veste di Royal Honorary Air Commodore, conquistando letteralmente i militari - La principessa del Galles ha visitato la base militare di Coningsby e ha incantato i militari, non solo per il fascino ... Si legge su msn.com