la principessa del galles ha visitato la base militare di coningsby e ha incantato i militari non solo per il fascino

Ieri, giovedì 2 ottobre, è stata una giornata storica per la base della Royal Air Force – l’aeronautica militare britannica – a Coningsby, nel Lincolnshire. I piloti e il personale del centro hanno potuto incontrare, infatti, la futura regina Kate Middleton. La principessa del Galles, 43 anni, si è presentata nelle vesti di Royal Honorary Air Commodore, ruolo che le è stato assegnato da re Carlo dall’agosto 2023. E, in quanto tale, ha effettuato la sua prima visita nella celebre base della RAF. Vestita con un elegante abito grigio di Bella Freud e un paio di scarpe con tacchi a spillo firmati Stuart Weitzman, la futura regina ha incantato i presenti, visibilmente colpiti dalla figura e dalla personalità della moglie del principe William. 🔗 Leggi su Amica.it

