La prima studentessa arriverà a Pisa tra pochi giorni

3 ott 2025

È atterrata mercoledì sera all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’Ateneo pisano attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, in collaborazione con il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Ad accoglierla era presente il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali, Giovanni Federico Gronchi (foto). La giovane raggiungerà Pisa nei prossimi giorni e da lunedì inizierà a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and Applied Geophysics al dipartimento di Scienze della Terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

