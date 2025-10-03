La prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 | chi è passato i momenti clou della serata Leggi su Amicait

X Factor 2025: le nuove regole dei bootcamp. Quest'anno il meccanismo è diventato più serrato: l'accesso alle Last Call è possibile solo ottenendo l'unanimità del tavolo, ovvero quattro sì dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi. In caso di divisione del tavolo tra favorevoli e contrari, tra i giudici si apre il dibattito e ognuno deve cercare di convincere i colleghi a cambiare idea.

