La prevenzione si mette in marcia in città torna ' CamminAndos' | il programma
A Ferrara la prevenzione e la sensibilizzazione sul tumore al seno si muovono a passo spedito per l'ottava edizione di ‘Cammin.Andos’. Domenica 5, dalle 9.30, nuovo appuntamento, in piazza San Giorgio, con la manifestazione benefica che unisce la promozione dei corretti stili di vita alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Salute Ginecologica: Smart Clinic mette la Prevenzione al Centro
Ambiente, prevenzione, sport: a Milano One Health Day, l'evento che mette al centro la salute
Ottobre mese della prevenzione! Da domani lo Studio Radiologico Libia mette a disposizione i suoi professionisti della salute a disposizione della prevenzione dei tumori al seno. Per tutto il mese di ottobre 2025: mammografia 3D con tomosintesi ed ecogr
200mila euro per realizzare progetti di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Li mette a disposizione il bando della DR Inail Puglia per consolidare le sinergie istituzionali e sociali per attivare gli interventi.