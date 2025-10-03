La presa del rettorato dopo i blocchi della notte Oggi sciopero generale Attese migliaia di persone
di Enrico Mattia Del Punta PISA È stato occupato ieri pomeriggio il palazzo del rettorato dell’ Università di Pisa da studenti pro Pal, in solidarietà con Gaza e dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia. Dopo un breve corteo partito dalla Facoltà di Lettere – occupata nella notte tra mercoledì e giovedì dopo l’azione spontanea sui binari della stazione centrale – circa 300 appartenenti ai collettivi studenteschi hanno attraversato le vie del centro per poi entrare nel palazzo degli uffici amministrativi dell’Ateneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: presa - rettorato
VD. . A Napoli gli studenti scendono in campo in sostegno alla Global Sumud Flotilla. Occupati l’Orientale e la Federico II, con presidi permanenti e assemblee aperte. Gli attivisti si definiscono «equipaggio di terra» e chiedono ai rettori una presa di posizione Vai su Facebook
Studenti occupano rettorato a oltranza, minacce al rettore: la solidarietà della politica - Questa mattina in via Balbi 5 è andata in scena una nuova assemblea degli studenti, che hanno occupato il rettorato ... Segnala primocanale.it
Occupato il rettorato dell'Università di Genova - e blocchi gli accordi con l'industria bellica" ... Come scrive rainews.it