di Enrico Mattia Del Punta PISA È stato occupato ieri pomeriggio il palazzo del rettorato dell’ Università di Pisa da studenti pro Pal, in solidarietà con Gaza e dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia. Dopo un breve corteo partito dalla Facoltà di Lettere – occupata nella notte tra mercoledì e giovedì dopo l’azione spontanea sui binari della stazione centrale – circa 300 appartenenti ai collettivi studenteschi hanno attraversato le vie del centro per poi entrare nel palazzo degli uffici amministrativi dell’Ateneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La presa del rettorato dopo i blocchi della notte. Oggi sciopero generale. Attese migliaia di persone