La Prefettura tira le orecchie al Comune di Vieste | Va assicurata la trasparenza amministrativa

Foggiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rappresentanti politici di Vieste Mariateresa Bevilacqua di Noi Moderati, Luigi Demaria di Fratelli d'Italia, Vincenzo Disanti di Con, Gianni Medina della Lega e Giuseppe Caruso di Alternativa Popolare, esprimono congiuntamente la loro più viva soddisfazione per la nota con la quale il Prefetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

