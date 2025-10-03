La polizia ha ucciso una delle vittime dell’attacco di Manchester
Attacco di Manchester, uno dei civili ucciso per errore dalla polizia: aperta inchiesta - La notizia che uno dei civili uccisi durante l'attacco terroristico a una sinagoga di Manchester possa essere stato colpito da un proiettile sparato dalla polizia ha aperto un nuovo fronte d'indagine ... Lo riporta msn.com
Manchester, attacco davanti a una sinagoga: 2 morti e 3 feriti. Aggressore ucciso dalla polizia: “Terrorismo”. Eseguiti due arresti - Quattro feriti in un'aggressione con auto e coltello davanti a un luogo di culto ebraico. Da ilfattoquotidiano.it