La pioggia battente non ferma lo sciopero | anche Lecce nel mare della mobilitazione per Gaza

LECCE – Nonostante le condizioni meteo decisamente sfavorevoli, anche a Lecce il corteo organizzato in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e Cobas ha portato in strada le ragioni di un pezzo di opinione pubblica che non vuole stare semplicemente a guardare.Lo sciopero era. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Cori e bandiere, il maltempo non ferma scioperi e cortei per Gaza: in migliaia per strada in tutta la Puglia - Fra cori e bandiere, in migliaia in piazza in Puglia ai cortei per Gaza. Scrive msn.com

Lo sciopero per la Palestina ferma porti e treni - Lo sciopero nazionale indetto il 22 settembre 2025 dai sindacati di base ha avuto un’ampia partecipazione. Riporta trasportoeuropa.it