La piccola Morena torna sul set con Michele Placido | a 11 anni nel cast della serie tv su Livatino

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morena Prestigiacomo, 11 anni appena compiuti, torna a lavorare diretta da Michele Placido. Frequenta la prima media e coltiva da sempre la passione per la recitazione e la danza. Anche questa volta è stata scelta per un ruolo nella nuova miniserie “Il giudice e i suoi assassini”, dedicata al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

