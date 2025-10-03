La piccola Morena torna sul set con Michele Placido | a 11 anni nel cast della serie tv su Livatino
Morena Prestigiacomo, 11 anni appena compiuti, torna a lavorare diretta da Michele Placido. Frequenta la prima media e coltiva da sempre la passione per la recitazione e la danza. Anche questa volta è stata scelta per un ruolo nella nuova miniserie “Il giudice e i suoi assassini”, dedicata al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: piccola - morena
