La pelle del serpente | recensione del film tra romance e horror di alice Maio Mackay
Nel panorama cinematografico contemporaneo, emergono voci innovative che portano avanti una narrazione autentica e audace dei temi LGBTQ+. Tra queste, spicca il talento di Alice Maio Mackay, regista trans australiana che, a soli 21 anni, ha già prodotto un considerevole numero di opere, tra cortometraggi e lungometraggi. La sua produzione artistica si distingue per un approccio diretto e senza filtri alla rappresentazione della transessualità e delle dinamiche queer, utilizzando il genere horror come strumento di esplorazione sociale e identitaria. la filmografia di alice maio mackay: un’arte queer fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: pelle - serpente
Jenna Ortega indossa la pelle di serpente: chi ha firmato l’abito trasparente per la prima di Mercoledì
Anticipazioni sempre nuove della stagione che inizia! (E mentre aspetto di tornare a teatro, cambio pelle come un serpente che cresce. Non avevo previsto che settembre fosse il tempo della muta…) @alessandro.ruzzier Corvidae. Sguardi di specie 25 ottob - facebook.com Vai su Facebook