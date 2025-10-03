La passione c’è sempre da altissima quota in serie B (terzo posto), al ventitreesimo in assoluto nella graduatoria dalla A alla C (secondo il sito italiani.it), questa è la fede per il Cesena con 7.578 abbonati. In cadetteria solo due metropoli ingiocabili come Genova (Sampdoria) e Palermo hanno fatto meglio (come pubblicato dal sito Pianeta serie B.it) rispettivamente a quota 20.382 tessere e 16.504. Lo scorso anno nella Romagna bianconera i fedelissimi furono poche centinaia in più (7.889) ai quali vennero aggiunti poi i ‘titoli corporate’ ossia i pacchetti riservati alle aziende e quelli speciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La passione romagnola resta altissima