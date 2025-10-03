la passerella infuocata di kendall jenner seminuda per schiaparelli

Nella giornata del 2 ottobre alla Paris Fashion Week tutti parlano di lei: Kendall Jenner. La top model è stata la protagonista indiscussa sulla passerella di Schiaparelli, chiudendo in grande stile lo show. La 29enne ha avuto l’onore di sfoggiare il look finale della collezione per la primavera-estate 2026, disegnata dal direttore creativo Daniel Roseberry. E che look! Un abito trasparente che ha fatto volare la fantasia e scatenato gli applausi. Per la gioia dei presenti, compresa la sorella Kylie Jenner, seduta in prima fila a fare il tifo per lei. Il nude look che ha conquistato Parigi. In passerella Alla Paris Fashion Week Kendall Jenner ha letteralmente rubato la scena, chiudendo la sfilata Schiaparelli, con un abito che ha ridefinito il concetto di “naked dress”. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

