La parola non cambia i fatti ma cambia il nostro sguardo A colloquio con la scrittrice Viola Ardone

Feedpress.me | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi scrive non ha il potere delle armi né delle leggi, ma ha il potere delle parole». Fra gli oltre duecento firmatari dell’appello rivolto alle istituzioni italiane per sensibilizzare sulla situazione in Palestina, la scrittrice napoletana Viola Ardone torna in libreria con «Tanta ancora vita» (Einaudi Stile libero), firmando un romanzo che guarda in faccia il nostro presente e lo racconta attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la parola non cambia i fatti ma cambia il nostro sguardo a colloquio con la scrittrice viola ardone

© Feedpress.me - «La parola non cambia i fatti ma cambia il nostro sguardo». A colloquio con la scrittrice Viola Ardone

In questa notizia si parla di: parola - cambia

Sicurezza: una parola che cambia volto

Juve, Tudor cambia strategia: dalle parole ai fatti - Alla vigilia della sfida con l’Atalanta, il tecnico chiude la questione arbitrale («non ho nulla da dire a Rocchi») e stuzzica Cambiaso: «Serve più continuità. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parola Cambia Fatti Cambia