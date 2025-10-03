La pace dei giovani di Rondine illumina il Festival dell’Economia Civile
Con gesti, parole e sguardi intrecciati di dolore e speranza, il Festival Nazionale dell’Economia Civile ha inaugurato la settima edizione offrendo al pubblico un laboratorio dedicato all’arte di ricucire la pace dove i conflitti hanno lasciato strappi profondi. Le fondamenta del dialogo ritrovato La prima giornata, seguita sul posto da Sbircia la Notizia Magazine e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: pace - giovani
Giubileo Giovani 2025, Papa agli influencer: “Pace deve essere annunciata in ogni luogo”
Giubileo dei giovani, Papa Leone XIV a sorpresa in Piazza San Pietro: "Gridiamo per la pace nel mondo"
Il Papa entusiasma 120mila giovani, "gridate per la pace"
1° OTTOBRE I Capitani Reggenti eletti hanno pronunciato il discorso di insediamento: pace, giovani e integrazione europea al centro del semestre. Leggi il testo completo - facebook.com Vai su Facebook
Giovani speranze di pace: in nord Italia il tour dell'orchestra mista israeliani/palestinesi del Magnificat di Terra Santa https://osservatoreromano.va/it/news/2025-09/quo-223/giovani-note-di-pace.html… - X Vai su X
Da Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei nuovi giovani della World House - Un giovane palestinese ieri sera alle 21 è atterrato a Ciampino insieme ad altri 38 studenti in arrivo dalla Stri ... Segnala lanazione.it
Giovani palestinesi, israeliani e libanesi tornano a studiare insieme a Rondine cittadella della pace - Cuore della giornata, la presentazione della nuova generazione della World House: 20 giovani da aree di conflitto di Europa dell’Est, Balcani, Caucaso e America Latina, con il significativo ritorno di ... Secondo corrierediarezzo.it