La pace dei giovani di Rondine illumina il Festival dell’Economia Civile

Con gesti, parole e sguardi intrecciati di dolore e speranza, il Festival Nazionale dellEconomia Civile ha inaugurato la settima edizione offrendo al pubblico un laboratorio dedicato all’arte di ricucire la pace dove i conflitti hanno lasciato strappi profondi. Le fondamenta del dialogo ritrovato La prima giornata, seguita sul posto da Sbircia la Notizia Magazine e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

