La Nuova Sondrio centra un altro colpo sul mercato

Dopo quelli di ieri, la Nuova Sondrio ha centrato un altro colpo di mercato, in particolare per il suo centrocampo.Si è già infatti allenato alla Castellina e potrebbe essere a disposizione già per la gara di domenica a Voghera, Dredji Djibril Ba. La carrieraCentrocampista classe 2002 di origine. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it