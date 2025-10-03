La scorsa settimana Kate Middleton, 43 anni, ha portato i suoi figli – George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7 – sul set della nuova serie televisiva di Harry Potter. Una visita esclusiva e tenuta facilmente segreta fino all’ultimo, complice la vicinanza del luogo delle riprese con la casa in cui risiede la royal family: il Windsor Great Park. È in un angolo dell’ immenso parco che circonda il castello di Windsor e in cui si trova, appunto, anche l’ Adelaide Cottage, residenza dei principi di Galles, che è attualmente in corso, infatti, la messa in scena dell’attesissima serie tv dedicata al maghetto più famoso di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova serie HBO è girata anche nel Windsor Great Park, in pratica nel giardino di William e Kate. In cambio della promessa di creare una foresta