La nuova palla di Coppa del Mondo di Adidas è fuori – e tutti dicono la stessa cosa

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Dovrebbe essere rotondo (ma non pure Round, a quanto pare) e dovrebbe volare vero. Questo è tutto ciò che conta davvero per qualsiasi calcio. Tuttavia, la presentazione ufficiale della nuova palla di match per la palla della Coppa del Mondo 2026 ha provocato una raffica di reazione da aderenti appassionati del bellissimo gioco. La palla era già trapelata online mesi fa, quindi coloro che sono particolarmente entusiasti del design del calcio avevano già una solida idea di ciò che stava arrivando, ma per molti, l’evento di giovedì sera a New York City è stato il loro primo sguardo all’ultimo sforzo di Adidas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

