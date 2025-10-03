la nuova missione della freedom flotilla verso gaza

Mentre lo sciopero generale in solidarietà alla Global Sumud Flotilla venerdì mattina sta mobilitando decine di migliaia di persone in oltre 100 piazze italiane, una nuova spedizione sta prendendo il largo con lo stesso obiettivo: rompere il blocco navale israeliano su Gaza e aprire un corridoio umanitario permanente. Secondo quanto riferisce il Times of Israel, la Freedom Flotilla Coalition mercoledì è salpata dall’Italia con la nave Conscience, e si trova ora vicino a Creta. A bordo ci sono circa 100 attivisti, tra cui numerosi operatori sanitari e giornalisti. La missione della Freedom Flotilla e di Thousand Madleens to Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

