La nuova Mediobanca e i paletti severi di Moody’s 

Le grandi conquiste comportano anche grandi responsabilità e sfide per il futuro. Così, Montepaschi dovrà dimostrare con i fatti che si sbaglia l’agenzia di rating Moody’s, che pure ha migliorato il giudizio su Siena, quando dice che i “i requisiti per l’integrazione commerciale, organizzativa e operativa di Mediobanca sono senza precedenti per il management di Mps” e mette in guardia sui “significativi rischi di esecuzione correlati a tale trasformazione”. A leggere il documento integrale con cui Moody’s ha migliorato il rating di Mps ma ha declassato Mediobanca, provocando le proteste di quest’ultima che ritiene che il suo merito di credito non sia cambiato da quando si è conclusa l’ops, si comprendono meglio le ragioni di un giudizio che potrebbe apparire fin troppo severo per un’operazione di successo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
