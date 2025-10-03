La nuova Mediobanca e i paletti severi di Moody’s 

Ilfoglio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le grandi conquiste comportano anche grandi responsabilità e sfide per il futuro. Così, Montepaschi dovrà dimostrare con i fatti che si sbaglia l’agenzia di rating Moody’s, che pure ha migliorato il giudizio su Siena, quando dice che i “i requisiti per l’integrazione commerciale, organizzativa e operativa di Mediobanca sono senza precedenti per il management di Mps” e mette in guardia sui “significativi rischi di esecuzione correlati a tale trasformazione”. A leggere il documento integrale con cui Moody’s ha migliorato il rating di Mps ma ha declassato Mediobanca, provocando le proteste di quest’ultima che ritiene che il suo merito di credito non sia cambiato da quando si è conclusa l’ops, si comprendono meglio le ragioni di un giudizio che potrebbe apparire fin troppo severo per un’operazione di successo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la nuova mediobanca e i paletti severi di moody8217s160

© Ilfoglio.it - La nuova Mediobanca e i paletti severi di Moody’s 

In questa notizia si parla di: nuova - mediobanca

Mediobanca: “L’offerta di Mps porterebbe i nostri attuali soci al pieno controllo della nuova banca”

Da Bei e Mediobanca 200 milioni di nuova finanza alle pmi

Da Bei e Mediobanca 200 milioni di nuova finanza alle pmi

nuova mediobanca paletti severiLa nuova Mediobanca e i paletti severi di Moody's - L'agenzia di rating considera la probabilità di un default di Piazzetta Cuccia “sostanzialmente indistinguibile” dalla probabilità di un default del gruppo di Siena. ilfoglio.it scrive

RISIKO/ Così la nuova Mediobanca di Montepaschi cambia il sistema bancario italiano - E il Presidente Nicola Maione ha spiegato il nuovo obiettivo La quiete dopo la tempesta – attorno a Mediobanca – è solo apparente. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Nuova Mediobanca Paletti Severi