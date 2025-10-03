Mentre una prima Flotilla è già stata fermata e abbordata dalle forze israeliane, un’altra spedizione civile internazionale si prepara a salpare verso la Striscia di Gaza con l’obiettivo dichiarato di sfidare il blocco navale imposto da Israele. Si tratta di una missione congiunta organizzata da due reti di attivisti: la Freedom Flotilla e la Thousand Madleens to Gaza, partite nei giorni scorsi da Otranto (Lecce) e Catania. Leggi anche: Flotilla, l’ultimo appello di Crosetto: “Fermatevi!” La flotta riunisce decine di persone di diversa provenienza, tra cui giornalisti, infermieri e medici, impegnati a documentare e sostenere quella che definiscono una iniziativa umanitaria contro un blocco “illegale”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La nuova Flotilla partita dall’Italia sta per sfidare il blocco navale israeliano