La nuova Flotilla partita dall’Italia sta per sfidare il blocco navale israeliano
Mentre una prima Flotilla è già stata fermata e abbordata dalle forze israeliane, un’altra spedizione civile internazionale si prepara a salpare verso la Striscia di Gaza con l’obiettivo dichiarato di sfidare il blocco navale imposto da Israele. Si tratta di una missione congiunta organizzata da due reti di attivisti: la Freedom Flotilla e la Thousand Madleens to Gaza, partite nei giorni scorsi da Otranto (Lecce) e Catania. Leggi anche: Flotilla, l’ultimo appello di Crosetto: “Fermatevi!” La flotta riunisce decine di persone di diversa provenienza, tra cui giornalisti, infermieri e medici, impegnati a documentare e sostenere quella che definiscono una iniziativa umanitaria contro un blocco “illegale”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Una nuova barca della Freedom flotilla diretta a Gaza lascia il porto di Siracusa
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare
#DrittoeRovescio, Del Debbio intervista il ministro Crosetto La Flotilla e Gaza al centro della nuova puntata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 2 ottobre 2025
Centinaia in corteo per la Flotilla, occupate l'Università e i binari. Scontri a Porta Nuova https://lastampa.it/torino/2025/10/02/news/corteo_flotilla_torino_occupate_universita_binari-15333507/?ref=twhpv… @LaStampa
Flotilla, live tracker: delegazione italiana partita da Augusta. Come seguire le navi e chi c'è a bordo - È partita oggi, 13 settembre, da un porticciolo di Augusta, nel Siracusano, la prima barca a vela della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza.
