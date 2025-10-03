La nuova arcivescova di Canterbury | il ddl eutanasia è sbagliato
Milano, 3 ott. (askanews) - In un'intervista rilasciata dopo la sua nomina ad Arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally ha bocciato il disegno di legge sul suicidio assistito attualmente in discussione al Parlamento britannico. "La mia esperienza come infermiere e come sacerdote mi fa capire perché non sostengo questo disegno di legge - ha spiegato - E non c'è dubbio che le persone con cui parlo siano davvero preoccupate per questo disegno di legge. In un certo senso, alcune persone potrebbero essere favorevoli all'eutanasia, ma ritengono che questo disegno di legge non sia sicuro. Non ci sono sufficienti protezioni contro la coercizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nuova - arcivescova
Nuova era anglicana: Sarah Mullally prima arcivescova di Canterbury
Sarah Mullally, vescova anglicana di Londra, é stata nominata oggi come nuova arcivescova di Canterbury. Diventerà così la prima donna nella storia a guidare la Chiesa anglicana di Inghilterra. - X Vai su X
L’arcivescovo Giacomo Morandi ha presentato in Cattedrale la nuova lettera pastorale sul tema della famiglia, dal titolo “Non è bene che l’uomo sia solo” - facebook.com Vai su Facebook
La nuova arcivescova di Canterbury: il ddl eutanasia è sbagliato - (askanews) – In un’intervista rilasciata dopo la sua nomina ad Arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally ha bocciato il disegno di legge sul suicidio assistito attualmente in discussion ... Segnala askanews.it
Sarah Mullally nuova capa della Chiesa Anglicana/ Nominata per la prima volta una ‘arcivescova’ - Il nuovo capo della Chiesa Anglicana è l'arcivescova Sarah Mullaly: è lei a prendere in mano le redini della Chiesa d'Inghilterra ... ilsussidiario.net scrive