La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Halil Ribalta La Storia E’ Innocente?

Il ritorno di Halil scuote le coscienze ne La notte nel cuore: chi mente davvero?. Scopri come Halil ribalta la storia di Sumru e cosa succederà quando vecchi segreti verranno a galla in La notte nel cuore. Ne La notte nel cuore il ritorno di Halil scuote ogni certezza: è davvero innocente? Halil torna nella vita di Nuh e Melek, pronto a chiedere perdono ma anche a difendere il suo onore. Davanti all’accusa che avrebbe abusato di Sumru, lui negherà con fermezza, offrendo una versione dei fatti che riscrive il passato. Halil e Hikmet: un incontro che cambia il gioco. Halil incontrerà Hikmet con un unico scopo: vendicarsi di Sumru. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

