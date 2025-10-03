La Notte della Prevenzione ambulatori aperti per le mammografie in 6 centri della città e della provincia

Dopo l’open day itinerante di ieri a Giardinello, che ha fatto registrare 406 prestazioni tra screening, consulenze e vaccinazioni, l’Asp di Palermo prosegue senza sosta le iniziative dedicate alla prevenzione. Il nuovo “appuntamento” è con la “Notte della Prevenzione”, in programma domani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

