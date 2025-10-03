La New Tre Torri San Marcellino 2019 si presenta alla città | FOTO

Grande partecipazione ed emozione per la presentazione ufficiale della New Tre Torri San Marcellino 2019 che si prepara a vivere da protagonista il campionato 20252026 di Seconda Categoria.A fare gli onori di casa, i presidenti Nicola Colombiano e Luciano Roma, che hanno voluto ringraziare lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

