La mummia torna | brendan fraser protagonista nel film?

possibili sviluppi del franchise de la mummia e il ritorno di brendan fraser. Il celebre franchise cinematografico de La Mummia, che ha riscosso grande successo a fine anni ’90, potrebbe presto riaccendersi con nuove produzioni. Le ultime indiscrezioni indicano un interesse crescente da parte dello studio Universal Pictures di rilanciare questa saga iconica, coinvolgendo anche alcuni dei protagonisti storici. Di seguito, vengono analizzati i dettagli più recenti e le prospettive future di questo progetto. lo sviluppo di un nuovo capitolo del franchise. Secondo fonti vicine all’industria cinematografica, lo studio avrebbe avviato le procedure per mettere in cantiere un nuovo film dedicato a La Mummia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La mummia torna: brendan fraser protagonista nel film?

In questa notizia si parla di: mummia - torna

La Mummia: Resurrezione : https://t.co/nSURDw4wRB Keanu Reeves | Dwayne Johnson | Annabelle Wallis | Ralph Fiennes Alex Kurtzman torna per un sequel in cui lo spirito di Ahmanet si fonde con gli dei dell'antico Egitto, scaten Vai su Facebook

La Mummia 4 si farà? I rumor fanno sognare i fan - Secondo quanto rivelato dall’insider Daniel Richtman, la Universal sta sviluppando un nuovo sequel de La Mummia con Brendan Fraser ... Lo riporta lascimmiapensa.com

RUMOR CLAMOROSO: in lavorazione un nuovo film de La Mummia con Brendan Fraser? - Scoprite le ultime indiscrezioni sul futuro del franchise cinematografico de La Mummia: il reboot horror Blumhouse non è il solo titolo in sviluppo? Scrive cinema.everyeye.it