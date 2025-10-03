La mummia | la Universal sarebbe interessata ad altri film con Brendan Fraser
Una nuova versione di La mummia del regista Lee Cronin arriverà nei cinema il prossimo anno, ma sembra che la Universal Pictures sia ancora interessata a rivisitare una versione più leggera del classico mostro cinematografico. Nonostante le recensioni contrastanti ricevute all’epoca, il film originale di Stephen Sommers del 1999 si è rivelato un discreto successo (anche se non spettacolare) al momento della sua uscita, e nel corso degli anni è rimasto uno dei preferiti dai fan. I due sequel diretti e lo spin-off Il Re Scorpione con Dwayne Johnson non però hanno avuto lo stesso successo, e il recente reboot della Universal con Tom Cruise è stato un tale fiasco che ha chiuso definitivamente i piani dello studio per un franchise Dark Universe dopo un solo film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
La Mummia, Universal vuole il revival del franchise con Brendan Fraser
Prendiamo questa notizia con delle grandissime pinze. Secondo il noto insider Daniel Richtman, pare che la Universal stia sviluppando un nuovo sequel del franchise de La Mummia e che Brendan Fraser sia coinvolto nel progetto.
La Mummia, Brendan Fraser tornerà da protagonista? Il sorprendente rumor sul prossimo film - Il nuovo piano della Universal per il franchise de La Mummia potrebbe coinvolgere il protagonista dell'amata saga di fine anni '90 ... bestmovie.it scrive