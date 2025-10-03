La mummia | la Universal sarebbe interessata ad altri film con Brendan Fraser

Una nuova versione di La mummia del regista Lee Cronin arriverà nei cinema il prossimo anno, ma sembra che la Universal Pictures sia ancora interessata a rivisitare una versione più leggera del classico mostro cinematografico. Nonostante le recensioni contrastanti ricevute all’epoca, il film originale di Stephen Sommers del 1999 si è rivelato un discreto successo (anche se non spettacolare) al momento della sua uscita, e nel corso degli anni è rimasto uno dei preferiti dai fan. I due sequel diretti e lo spin-off Il Re Scorpione con Dwayne Johnson non però hanno avuto lo stesso successo, e il recente reboot della Universal con Tom Cruise è stato un tale fiasco che ha chiuso definitivamente i piani dello studio per un franchise Dark Universe dopo un solo film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it