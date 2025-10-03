La mobilitazione in Statale L’abbraccio ai 12 gazawi | La fuga gli spari poi i voli

Hanno temuto di non farcela fino all’ultimo. Fino a quando alle 23 di mercoledì i primi 12 studenti palestinesi sono atterrati a Linate per poi dirigersi negli alloggi che ha messo loro a disposizione l’ università Statale di Milano. Qui studieranno 21 ragazzi gazawi e uno studente in arrivo dalla Cisgiordania. Dieci sono ancora in attesa. "C’è stata una tempesta di emozioni in pochi giorni, di paura, attesa: la loro evacuazione è stata vicinissima ad essere annullata all’improvviso", racconta il professore Stefano Simonetta, prorettore ai Servizi agli studenti e al Diritto allo studio, che ha viaggiato con loro insieme a una collega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

