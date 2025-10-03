La missione della Flotilla verso Gaza è fallita Di chi è la colpa?
Gli aiuti non sono arrivati ai palestinesi. Forzare la mano è stato stupido e controproducente L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: missione - flotilla
Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”
Global Sumud Flotilla, quattro porti mediterranei per la missione più grande
Dritto e rovescio. . Ivan Grozny, attivista di Flotilla, risponde ad alcune domande relative alla missione di aiuto per Gaza. #drittoerovescio Vai su Facebook
La missione della #Flotilla per Gaza è finita a 70 miglia nautiche dalla Striscia, coi cannoni ad acqua e l’abbordaggio da parte dei militari di Israele, che parla di “provocazione finita”. - X Vai su X
Global Flotilla fermata da Israele al largo di Gaza, attivisti arrestati in acque internazionali: “Un rapimento illegale” - L’annuncio, che lascia capire come tutte le imbarcazioni della missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza per portare agli umanitari alla ... Lo riporta unita.it
Gli italiani della Flotilla fermati da Israele mentre viaggiavano verso Gaza: tutti i nomi - Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono 22 gli italiani fermati dalle forze israeliane a bordo delle 21 imbarcazioni - corriere.it scrive