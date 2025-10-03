La missione del ministro Giuli tra Pieve e affreschi Poi lancia il centrodestra

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incrocio con il voto per le regionali è il canovaccio su cui scorre la campagna elettorale, ormai al suo culmine. E come ogni elezione che si rispetti scendono in campo i big nazionali. Ma la giornata aretina del ministro della Cultura Alessandro Giuli, tesse anche altre trame. Perchè oggi nella città degli affreschi di Piero il ministro viene a visitare i tesori d’arte che custodisce da secoli. Su tutte la Pieve: nel cantiere dove si lavora senza sosta al restauro della facciata, il ministro salirà sui ponteggi per scoprire da vicino i dettagli di un lavoro certosino portato avanti dall’equipe di tecnici coordinata dall’archietto Carlini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la missione del ministro giuli tra pieve e affreschi poi lancia il centrodestra

© Lanazione.it - La missione del ministro. Giuli tra Pieve e affreschi. Poi lancia il centrodestra

In questa notizia si parla di: missione - ministro

Italia e Taiwan partner complementari. Missione lampo del ministro Lin a Roma

missione ministro giuli pieveLa missione del ministro. Giuli tra Pieve e affreschi. Poi lancia il centrodestra - Confronto con Tomasi sulla sfida per la Regione e l’incontro coi candidati di FdI. Si legge su lanazione.it

missione ministro giuli pieveIl ministro Giuli si immerge nella cultura della città: ecco le tappe - Arriva il ministro della cultura Alessandro Giuli e la visita va oltre la campagna elettorale per Alessandro Tomasi, candidato presidente della Regione Toscana del centrodestra, con Gabriele Veneri ... Segnala corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Missione Ministro Giuli Pieve