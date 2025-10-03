La mia malattia? Giampiero Mughini torna in tv e fa chiarezza | Cosa ho davvero

Negli ultimi giorni alcune testate hanno scritto della salute di Giampiero Mughini, parlando di malattie e condizioni gravi. Titoli che hanno destato molta attenzione e che sono stati collegati anche alla sua lunga assenza dal piccolo schermo. Dopo settimane di indiscrezioni, il giornalista e scrittore è tornato davanti alle telecamere. È stato ospite a “La Volta Buona”, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove ha deciso di raccontare direttamente cosa sia accaduto. Nel corso dell’intervista, Mughini ha voluto precisare che non riconosce i contenuti pubblicati negli articoli che lo riguardavano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it