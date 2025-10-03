La menopausa? I muscoli si afflosciano le ossa si svuotano la pata** si secca E che cacchio! Smettere di lavorare? Il palcoscenico ti dà dipendenza | parla Luciana Littizzetto

Nel suo primo libro Luciana Littizzetto parla di tre amiche sui sessant’anni che “si domandano: e ora che cavolo facciamo? Dobbiamo tirare i remi in barca? Davvero non abbiamo più niente e dobbiamo solo passare il tempo con i settantadue sintomi della menopausa? La felicità che ci è consentita in questa vita è appannaggio soltanto della giovinezza?”: una domanda cruciale e sacrosanta alla quale risponde con un “proviamo a pensare che non sia così. Dobbiamo fare le liste delle cose che ci piacciono e con queste provare a vedere se riusciamo a stare meglio. Perché il trend tra le mie coetanee è: vabbe’, poteva andare peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

