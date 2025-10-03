La menopausa? I muscoli si afflosciano le ossa si svuotano la pata** si secca E che cacchio! Smettere di lavorare? Il palcoscenico ti dà dipendenza | parla Luciana Littizzetto

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo primo libro Luciana Littizzetto parla di tre amiche sui sessant’anni che “si domandano: e ora che cavolo facciamo? Dobbiamo tirare i remi in barca? Davvero non abbiamo più niente e dobbiamo solo passare il tempo con i settantadue sintomi della menopausa? La felicità che ci è consentita in questa vita è appannaggio soltanto della giovinezza?”: una domanda cruciale e sacrosanta alla quale risponde con un “proviamo a pensare che non sia così. Dobbiamo fare le liste delle cose che ci piacciono e con queste provare a vedere se riusciamo a stare meglio. Perché il trend tra le mie coetanee è: vabbe’, poteva andare peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la menopausa i muscoli si afflosciano le ossa si svuotano la pata si secca e che cacchio smettere di lavorare il palcoscenico ti d224 dipendenza parla luciana littizzetto

© Ilfattoquotidiano.it - “La menopausa? I muscoli si afflosciano, le ossa si svuotano, la pata** si secca. E che cacchio! Smettere di lavorare? Il palcoscenico ti dà dipendenza”: parla Luciana Littizzetto

In questa notizia si parla di: menopausa - muscoli

Menopausa, quali sono gli esercizi giusti per mantenere le ossa sane - Con la menopausa e la fine dell’età fertile molte donne vanno incontro a sintomi spiacevoli che possono improvvisamente rovinare la qualità della vita. Lo riporta corriere.it

La menopausa e la pericolosa sindrome muscolo-scheletrica - Dolori articolari, spalla bloccata, perdita di massa muscolare e braccia "a vela", difficoltà di rimettere su ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Menopausa Muscoli Afflosciano Ossa