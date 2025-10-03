La mela di Aism ti aspetta | a San Roberto scende in piazza la solidarietà

Reggiotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre Piazza Roma si trasformerà in un luogo di solidarietà, speranza e partecipazione grazie all’iniziativa "Facciamo sparire la sclerosi multipla: la mela di Aism ti aspetta", promossa dalla Pro Loco di San Roberto in collaborazione con Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

