La maxi manifestazione per Gaza a Pisa | bloccata la Fipili occupati la Normale e il rettorato
Pisa, 3 ottobre 2025 – Maxi manifestazione anche a Pisa per Gaz a. Dopo il blocco della Sumud Flotilla davanti alle coste di Gaza da parte dell’esercito israeliano sono scattati i blocchi che erano stati promessi dai sindacati, dal mondo dell’associazionismo e dagli studenti degli istituti superiori e delle università. Sono migliaia le persone in piazza che hanno attraversato la città. Verso la fine della mattinata il corteo ha attraversato l’Aurelia e poi si è diretto sulla parte finale del ramo pisano della Fipili, quello che da Pisa Ovest va verso il casello dell’autostrada di Pisa Centro. L’arteria è rimasta bloccata e i manifestanti si sono diretti verso il casello di Pisa Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
