La massa in scena
Ci sarebbe un buon motivo per "bloccare tutto" e riflettere su ciò che sta succedendo di brutto nel mondo, ma questo non può essere l'ovvio fallimento dell'impresa di quarantasei disgraziati che si erano messi in testa di invadere Israele e che ora piagnucolano per non pagare il biglietto aereo di rientro. No, a questi signori nessuno ha torto un capello, la loro stupidità è stata certificata anche dal cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che ieri ha definito la loro azione del tutto inutile per le sorti della popolazione di Gaza. Il motivo per cui varrebbe invece la pena di scendere in piazza è che in Europa si è tornati ad uccidere gli ebrei in quanto ebrei, come è successo ieri a Manchester fuori da una sinagoga e si teme possa ripetersi ovunque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
