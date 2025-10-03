La mano resta incastrata nel macchinario ferito un operaio a Cepagatti

Ilpescara.it | 3 ott 2025

Infortunio sul lavoro in un'azienda di Vallemare di Cepagatti nella tarda mattinata di venerdì 3 ottobre.Per cause in corso di accertamento, un operaio si è incastrato con una mano in un macchinario, come riporta l'Ansa. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

