Firenze, 3 ottobre 2025 – “Una folla oceanica. Siamo 100mila”. E’ quanto riferisce la Cgil riguardo alla grande manifestazione per Gaza andata in scena a Firenze nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla. Il concentramento era previsto nella zona della Fortezza, poi il lungo serpentone si è mosso sui viali verso lo stadio. Firenze e la Toscana per la Flotilla e Gaza, sciopero e manifestazioni oggi 3 ottobre. Le notizie in diretta Un corteo pacifico, ma con alcune eccezioni. Nella zona delle Cure, infatti, un gruppetto composto da alcune decine di persone si è staccato dalla manifestazione ed ha invaso i binari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La manifestazione per Gaza a Firenze. Cgil: “Siamo 100mila”. Tensione alle Cure, transenne sui binari