La manifestazione per Gaza a Firenze Cgil | Siamo 100mila Tensione alle Cure transenne sui binari
Firenze, 3 ottobre 2025 – “Una folla oceanica. Siamo 100mila”. E’ quanto riferisce la Cgil riguardo alla grande manifestazione per Gaza andata in scena a Firenze nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla. Il concentramento era previsto nella zona della Fortezza, poi il lungo serpentone si è mosso sui viali verso lo stadio. Firenze e la Toscana per la Flotilla e Gaza, sciopero e manifestazioni oggi 3 ottobre. Le notizie in diretta Un corteo pacifico, ma con alcune eccezioni. Nella zona delle Cure, infatti, un gruppetto composto da alcune decine di persone si è staccato dalla manifestazione ed ha invaso i binari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"
La manifestazione spontanea per Gaza e la Sumud Flotilla questa a Varese - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, Augias: "Manifestazione spontanea e pacifica, guastata da pochi scellerati" #dimartedi - X Vai su X
Domani mattina manifestazione per Gaza in piazza della Libertà - 30 in piazza della Libertà, seduta di solidarietà alla Flotilla per Gaza e al popolo palestinese ... Secondo lanazione.it
Corteo e cori in strada per Flotilla e Gaza - FIRENZE: La manifestazione per la Palestina a Firenze nel giorno dello sciopero generale ha preso il via dalla Fortezza da Basso ... Lo riporta toscanamedianews.it