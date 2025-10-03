La maledizione del dischetto Non solo Roma | ecco i record di errori e i casi più eclatanti

La classica espressione “Hai sbagliato un rigore” per identificare una facile occasione fallita, può – a volte – essere davvero fuori luogo. Perché gonfiare la rete ad appena undici metri di distanza, in una porta larga oltre sette metri, può a volte assumere i contorni di incubo. Chiedere a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: maledizione - dischetto

Telesveva. . +++LAVOPA NON TRADISCE DAL DISCHETTO AL 31' PT E PORTA IL BISCEGLIE VIRTUALMENTE IN VETTA ALL'ECCELLENZA: NERAZZURRI IN VANTAGGIO 1-0 AL "VENTURA" CONTRO IL TAURISANO, PRIMO CENTRO STAGIONALE PE - facebook.com Vai su Facebook

Roma, tre rigori sbagliati e l’incubo del dischetto: il fantasma di Jedidi riemerge all’Olimpico - In Europa League i giallorossi mancano clamorose occasioni dagli undici metri contro il Lille, che vince 1- Scrive msn.com

?? INCUBO Roma: 3 rigori, 3 ERRORI! MLS, Palermo e... Lazio: i PRECEDENTI?? | OneFootball - All’Olimpico è andata in scena una serata che entrerà nella storia del calcio, e non certo per un record da ricordare con orgoglio. Riporta onefootball.com