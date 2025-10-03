Bali non è solo surf, yoga e templi: è anche una sorprendente destinazione gastronomica, dove la cucina tradizionale indonesiana si fonde con le tante culture che qui sono approdate. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - La magia di Bali tra surf, yoga e una cucina contaminata che va da Niko Romito ai piccoli warung familiari