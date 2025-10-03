La lite in spiaggia poi l' accoltellamento | 39enne in manette per tentato omicidio

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 39enne marocchino è stato sottoposto a fermo nel pomeriggio di oggi perché ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di un uomo nigeriano accoltellato al collo a Torre Annunziata. L’episodio è avvenuto stamattina in via Colombo, nei pressi dei giardinetti, mentre il fermo del presunto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

