La lite in spiaggia poi l' accoltellamento | 39enne in manette per tentato omicidio
Un 39enne marocchino è stato sottoposto a fermo nel pomeriggio di oggi perché ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di un uomo nigeriano accoltellato al collo a Torre Annunziata. L’episodio è avvenuto stamattina in via Colombo, nei pressi dei giardinetti, mentre il fermo del presunto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: lite - spiaggia
Far West a Civitanova, lite in strada tra due magrebini a colpi di bottiglia e sgabello. Smantellata la banda che si era nascosta in spiaggia
Lite in spiaggia a Porto Certo: Valeria Fabrizi senza ombrellone
“Si è sentita male”. Valeria Fabrizi, lite e insulti in spiaggia: cosa è successo e come sta
Lite in spiaggia finisce nel sangue, uomo accoltellato nei giardinetti https://ift.tt/Oj0ChGE - X Vai su X
Investiti dopo la lite in discoteca, grave una ragazza | Cronaca LIVORNO - facebook.com Vai su Facebook
La lite in spiaggia, poi l'accoltellamento: 32enne in manette per tentato omicidio - Fermato un 39enne marocchino mentre è in gravi condizioni la vittima, un nigeriano, ferito al collo ... Riporta napolitoday.it
Torre Annunziata, lite tra extracomunitari: 39enne fermato per tentato omicidio - Nel pomeriggio di oggi, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di PG un 39enne marocchino, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Come scrive msn.com