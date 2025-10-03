La lezione della Flotilla
di Annamaria Spina Il recente blocco della Flotilla diretta verso Gaza rappresenta, oltre che un evento politico e umanitario, un caso emblematico per l’analisi economica contemporanea. Per portare avanti un messaggio di sensibilizzazione umanitaria, a prescindere da tutte le possibili considerazioni politiche, che vedono posizioni contrapposte all’interno della nostra politica, questa piccola flotta di navi ha utilizzato uno dei temi più delicati e importanti del commercio internazionale. il trasporto delle merci. In un contesto globale in cui i flussi di merci, capitali e informazioni costituiscono il tessuto stesso dell’economia internazionale, l’intercettazione di una piccola flotta di navi appare, a prima vista, un fenomeno marginale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
