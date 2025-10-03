La lettera di Puff Daddy ai giudici | In carcere sono rinato lasciatemi vivere Oggi la sentenza | ecco cosa rischia

È attesa per oggi, venerdì 3 ottobre, la sentenza negli Usa per Sean «Diddy» Combs – il rapper e discografico noto anche con il soprannome di «Puff Daddy». Il 55enne americano comparirà davanti a un giudice federale a Manhattan, dopo che lo scorso luglio la giuria lo ha scagionato dalle accuse più gravi che gli venivano contestate: tratta di esseri umani a fini sessuali e associazione a delinquere. I giurati lo hanno comunque ritenuto colpevole di due capi d’accusa, relativi al traffico finalizzato alla prostituzione. I fatti per cui è stato condannato Combs riguardano una serie di pressioni che avrebbe esercitato su due ex partner affinché avessero rapporti sessuali sotto l’effetto di droghe e con l’ausilio di escort. 🔗 Leggi su Open.online

