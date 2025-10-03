La Lega Serie A si racconta a ' Leaders Week London'
La Lega Calcio Serie A ha preso parte anche quest'anno alla "Leaders Week London", evento che unisce alcuni dei principali stakeholders del mondo dello sport-business, che si è svolta nella capitale britannica dal 29 settembre al 2 ottobre, al quale erano presenti l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo. «La nostra presenza come partner del 'Leaders Week' a Londra, in un contesto che raccoglie le massime eccellenze dello sport-business al mondo, serve a riaffermare il ruolo centrale del calcio italiano nel panorama calcistico globale - ha commentato De Siervo -. Siamo molto contenti perché abbiamo raccolto il grande interesse del mercato rispetto alle prospettive strategiche dei diritti internazionali della Serie A, grazie alla straordinaria competitività che il nostro calcio è riuscito ad assicurare negli ultimi 6 campionati e nelle tante finali europee disputate, nonché alla grande capacità di innovare il prodotto televisivo con telecamere cinematografiche e con novità tecnologiche come la Refcam, che consente alla Serie A di portare lo spettatore direttamente in campo a correre insieme ai 22 giocatori». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: lega - serie
De Laurentiis: "Gravina inaffondabile. Lega in confusione, troppe 20 squadre di Serie A"
“Vedo confusione”, De Laurentiis attacca la Lega Serie A
Piattaforma Bazr. Simone Giacomini in collaborazione con la Lega Serie A
Lega Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Lega Serie A - X Vai su X
Lega Serie A cambia nome, torna denominazione Lega Calcio - Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Da ansa.it
Serie A, aperto un nuovo canale in arabo. E intanto la Lega fa numeri record - Su Instagram, infatti, è da poco online il nuovo account del massimo campionato italiano, "seriea_ar": questo il nome utente del profilo che ... Riporta corrieredellosport.it