La killer dei funghi non si arrende | appello shock contro l’ergastolo

Cityrumors.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erin Patterson condannata ad almeno 33 anni. Il suo legale cerca “errori legali” per ribaltare il verdetto del Beef Wellington avvelenato La sentenza di condanna che l’ha consegnata alla storia criminale australiana come la “killer dei funghi” non è l’ultimo atto del dramma. Erin Patterson, l’autrice del letale Beef Wellington avvelenato, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la condanna all’ergastolo. Una mossa shock che riapre il caso che ha sconvolto l’Australia e attirato l’attenzione globale. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

